Ларионов: Грошеву нужен центр, который сможет раскрутить его феноменальные возможности

Главный тренер олимпийской сборной России U20 Игорь Ларионов подвёл итоги предсезонного турнира Sochi Hockey Open, на котором команда четыре раза обыграла ХК «Сочи» и завоевала Кубок будущего.
«Понравился Грошев на этом турнире. Ему нужен центр, который может его правильно раскрутить. У него феноменальные возможности, космическая скорость. Хороший пацан, скромный, тихий. Нужен тонкий подход к этому игроку, но я им очень доволен. Вижу его потенциал, но нужно найти правильные сочетания, чтобы парень раскрылся по полной программе. У Максима много инструментов, которые пока разбросаны. Будем смотреть за ним в ходе сезона. Надеюсь, тренеры «Нефтехимика» дадут ему возможность играть, потому что он этого заслуживает.
По остальным ребятам сложилось хорошее впечатление. Интересную беседу провёл вчера с Родионом Амировым. Пытался донести до него, чтобы он понимал хоккей по-другому: индивидуальная игра — хорошо, но только когда ты ею правильно пользуешься. И сегодня он показал интересную игру, значит, Родион правильно воспринял мои советы», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 8 августа 2020
-
17:05
-
17:00
-
16:22
-
16:09
-
16:02
-
15:58
-
15:54
-
15:27
-
15:00
-
14:50
-
14:27
-
13:39
-
13:22
-
13:06
-
12:41
-
12:38
-
11:46
-
11:31
-
11:20
-
11:07
-
10:57
-
10:47
-
10:31
-
10:00
-
09:45
-
09:16
-
08:57
-
08:36
-
08:11
-
06:48
-
06:21
-
04:32
-
04:24
-
03:45
-
01:30