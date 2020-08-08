Ларионов: не хочу делать громких выводов по плей-офф НХЛ. После пандемии другой хоккей

Главный тренер олимпийской сборной России U20 Игорь Ларионов поделился мнением о сенсационных результатах в плей-офф НХЛ.
«Не хочу делать громких выводов по плей-офф НХЛ. После пандемии идёт немного другой хоккей, чем тот, который я люблю. Хотя плей-офф получается непредсказуемым, необычный турнир. В любом случае, мы обращаем внимание на новые тенденции в НХЛ. Это всегда интересно. Мы развиваемся в глобальном мире, а когда смотришь такие матчи, они дают много пищи для размышлений.
Ребятам даём нарезки, которые подходят под нашу философию игры, под наш контроль шайбы, под высокое давление и плотность игры в средней зоне. Ведётся обмен мнениями, и ребята получают информацию о том хоккее, которого мы от них ожидаем», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 8 августа 2020
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