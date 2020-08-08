Кирилл Полохов подписал новый контракт с «Барысом»
Защитник казахстанского «Барыса» Кирилл Полохов подписал новый контракт с клубом из Нур-Султана. 22-летний хоккеист поставил подпись под двусторонним соглашением сроком на два сезона.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Полохов провёл только восемь матчей за основную команду «Барыса», записав в актив одну результативную передачу при показателе полезности "-3" и пяти минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 13 минут 43 секунды за матч.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
Календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги доступен на «Чемпионате».
- 8 августа 2020
-
18:42
-
18:24
-
17:46
-
17:05
-
17:00
-
16:22
-
16:09
-
16:02
-
15:58
-
15:54
-
15:27
-
15:00
-
14:50
-
14:27
-
13:39
-
13:22
-
13:06
-
12:41
-
12:38
-
11:46
-
11:31
-
11:20
-
11:07
-
10:57
-
10:47
-
10:31
-
10:00
-
09:45
-
09:16
-
08:57
-
08:36
-
08:11
-
06:48
-
06:21
-
04:32
Партнерский контент