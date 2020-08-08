Кирилл Полохов подписал новый контракт с «Барысом»

Защитник казахстанского «Барыса» Кирилл Полохов подписал новый контракт с клубом из Нур-Султана. 22-летний хоккеист поставил подпись под двусторонним соглашением сроком на два сезона.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Полохов провёл только восемь матчей за основную команду «Барыса», записав в актив одну результативную передачу при показателе полезности "-3" и пяти минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 13 минут 43 секунды за матч.



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.



Календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги доступен на «Чемпионате».