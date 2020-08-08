Крикунов: на старте сезона у «Динамо» тяжёлый календарь. Лучше начинать с простыми клубами

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал опубликованный календарь КХЛ.



«На старте сезона у нас достаточно тяжёлый календарь. Конечно, лучше было бы начать с более простыми командами, чем с принципиальными соперниками. Но в этом году, мне кажется, особенно простых команд не будет. Если будем хорошо играть, ничто не повлияет.



Не думаю, что смена дивизиона как-то повлияет, команды примерно одинаковые, особенно в начале сезона. Рижское „Динамо“ сейчас неплохо комплектуется, думаю, с Петерисом Скудрой это будет крепкая команда. Они и в прошлом сезоне неплохо играли, мы два раза удачно отскочили.



«Локомотив» в этом сезоне прибавит. Там будет играть наш игрок Андре Петерссон. Часто бывает, что игрок, который уходит из команды, потом ей же и забивает. Правда, мы хотели его оставить, но так получилось", — цитирует Крикунова ТАСС.