Крикунов: на старте сезона у «Динамо» тяжёлый календарь. Лучше начинать с простыми клубами

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал опубликованный календарь КХЛ.
«На старте сезона у нас достаточно тяжёлый календарь. Конечно, лучше было бы начать с более простыми командами, чем с принципиальными соперниками. Но в этом году, мне кажется, особенно простых команд не будет. Если будем хорошо играть, ничто не повлияет.
Не думаю, что смена дивизиона как-то повлияет, команды примерно одинаковые, особенно в начале сезона. Рижское „Динамо“ сейчас неплохо комплектуется, думаю, с Петерисом Скудрой это будет крепкая команда. Они и в прошлом сезоне неплохо играли, мы два раза удачно отскочили.
«Локомотив» в этом сезоне прибавит. Там будет играть наш игрок Андре Петерссон. Часто бывает, что игрок, который уходит из команды, потом ей же и забивает. Правда, мы хотели его оставить, но так получилось", — цитирует Крикунова ТАСС.
- 8 августа 2020
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