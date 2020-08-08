«Локомотив» обыграл СКА на Sochi Hockey Open

Петербурский СКА и ярославский «Локомотив» провели третий предсезонный матч на Sochi Hockey Open. Победу одержала команда Андрея Скабелки — 3:2. Напомним, в предыдущих двух встречах петербургские «армейцы» выиграли со счётом 6:0 и 6:2 соответственно.
Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 31-й минуте, гол забил нападающий «Локомотива» Александр Дарьин. Вскоре СКА восстановил равновесие на табло, точный бросок записал в актив форвард Линден Вей. В первой половине третьего периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Антон Бурдасов и Владимир Ткачёв. В концовке победный гол забил оформивший дубль Дарьин.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
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