Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Челси». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Локомотив» обыграл СКА на Sochi Hockey Open

«Локомотив» обыграл СКА на Sochi Hockey Open
Хоккей / КХЛ 0

Петербурский СКА и ярославский «Локомотив» провели третий предсезонный матч на Sochi Hockey Open. Победу одержала команда Андрея Скабелки — 3:2. Напомним, в предыдущих двух встречах петербургские «армейцы» выиграли со счётом 6:0 и 6:2 соответственно.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 31-й минуте, гол забил нападающий «Локомотива» Александр Дарьин. Вскоре СКА восстановил равновесие на табло, точный бросок записал в актив форвард Линден Вей. В первой половине третьего периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Антон Бурдасов и Владимир Ткачёв. В концовке победный гол забил оформивший дубль Дарьин.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

Sochi Hockey Open. Кубок Sochi Hockey Open
08 августа 2020, суббота. 17:15 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Дарьин (Иванов) – 30:10' (5x5)   1:1 Вей (Ткачёв, Галимов) – 36:02' (5x4)   2:1 Бурдасов (Кузьменко, Токранов) – 43:23' (5x5)   2:2 Ткачёв (Кудрявцев) – 49:10' (5x5)   2:3 Дарьин – 59:08' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020