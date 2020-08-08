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Скабелка: никто Коршкова у «Локомотива» не заберёт. Он приехал на целый сезон

Скабелка: никто Коршкова у «Локомотива» не заберёт. Он приехал на целый сезон
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги матча со СКА (3:2) на Sochi Hockey Open.

«Хороший матч получился. «Локомотив» прибавлял с каждой игрой на турнире. Не совсем готовыми мы приехали к старту турнира, но ещё раз повторю, что в ходе соревнования удалось наладить какие-то вещи. Как команда мы становимся с каждым днём всё лучше, интереснее и сплочённее.

Мы даже не знали, что этот матч — финал. Просто готовились к игре. Два первых поражения от СКА дали нам толчок в становлении команды. В июле мы работали двумя группами. Цельной командой мы собрались только в Сочи. Я не думаю, что кто-то из игроков или руководителей думает о кубках на предсезонке.

Коршкова могут забрать в «Торонто» в ходе сезона? Да нет, никто его не заберёт. Он приехал на целый сезон, это точно. Конечно, мы знаем, что это за хоккеист, но я сказал ребятам, что мне неинтересно, что было в прошлом. Важно, что видим сейчас», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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