Источник: Мэттью Майоне возвращается в рижское «Динамо»
Канадский защитник Мэттью Майоне возвращается в рижское «Динамо», сообщает Sportacentrs.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги 29-летний хоккеист начинал в китайском «Куньлунь Ред Стар», после чего успел поиграть также за «Динамо» из Минска и Риги. Всего за регулярку защитник провёл 23 матча, отметившись четырьмя результативными передачами при показателе полезности «–7» и 14 минутах штрафного времени.
Уроженец Торонто выступал в хоккейной лиге Онтарио, но в НХЛ пробиться так и не сумел. В итоге Майоне перебрался в Словакию, а затем в Финляндию. После успешного выступления в Финляндии он получил приглашение клуба КХЛ «Динамо» (Рига). В сезоне-2017/2018 в 58 матчах игрок набрал 46 (11+35) очков.
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