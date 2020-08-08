Подколзин: сложно делать выводы, СКА находится не в оптимальной форме

Нападающий петербургского СКА Василий Подколзин поделился впечатлениями от проигранного матча с ярославским «Локомотивом» (2:3) на Sochi Hockey Open.



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«Сложно пока делать выводы, поскольку мы не в оптимальной форме. Но соперник сразу же дал нам возможность увидеть свои ошибки. Будем работать над их исправлением», — приводит слова нападающего официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 31-й минуте, гол забил нападающий «Локомотива» Александр Дарьин. Вскоре СКА восстановил равновесие на табло, точный бросок записал в свой актив форвард Линден Вей. В первой половине третьего периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Антон Бурдасов и Владимир Ткачёв. В концовке победный гол забил оформивший дубль Дарьин.