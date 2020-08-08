Р. Ротенберг: молодёжка прошла хороший сбор, мы создали все условия для подготовки к МЧМ

Глава штаба сборной России и вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением об игре молодёжной сборной России на Sochi Hockey Open.



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«Игроки поработали вместе с новым тренерским штабом во главе с Ларионовым, провели хороший сбор. Мы создали все условия, чтобы подготовиться к МЧМ. На этом сборе было много игроков, выступающих в Северной Америке. Нужно было посмотреть на них, пока не начался сезон.



Афанасьев, Пономарев и Аскаров в мировом рейтинге находятся на самом высоком уровне. Нужно сделать правильные выводы. К сожалению, один турнир уже отменили, но мы ищем альтернативные варианты», — рассказал Ротенберг в эфире клубного телевидения «Сочи».