15-летний игрок забил курьёзный гол на Кубке Салея. Шайба залетела от линейного арбитра

15-летний защитник белорусского клуба «Брест» Ян Дудко отметился курьёзной заброшенной шайбой в матче с «Металлургом» на Кубке Салея. Хоккеист поразил ворота благодаря рикошету от линейного судьи. Ворота «Металлурга» были пустыми, поскольку вратарь собирался перехватывать шайбу за воротами. Для Дудко гол стал дебютным в профессиональном хоккее.



«Шайба, конечно, курьёзная. Но войти в историю всё равно приятно, как и помочь команде голом. Тренеры и ребята поздравили. Считаю, для дебюта сыграл нормально. Обидно только, что итоговый результат не в нашу пользу», — приводит слова Дудко официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

Посмотреть видео можно на официальном аккаунте Федерации хоккея Беларуси в YouTube.