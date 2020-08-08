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15-летний игрок забил курьёзный гол на Кубке Салея. Шайба залетела от линейного арбитра

15-летний игрок забил курьёзный гол на Кубке Салея. Шайба залетела от линейного арбитра
Хоккей / Прочие 0

15-летний защитник белорусского клуба «Брест» Ян Дудко отметился курьёзной заброшенной шайбой в матче с «Металлургом» на Кубке Салея. Хоккеист поразил ворота благодаря рикошету от линейного судьи. Ворота «Металлурга» были пустыми, поскольку вратарь собирался перехватывать шайбу за воротами. Для Дудко гол стал дебютным в профессиональном хоккее.

«Шайба, конечно, курьёзная. Но войти в историю всё равно приятно, как и помочь команде голом. Тренеры и ребята поздравили. Считаю, для дебюта сыграл нормально. Обидно только, что итоговый результат не в нашу пользу», — приводит слова Дудко официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

Посмотреть видео можно на официальном аккаунте Федерации хоккея Беларуси в YouTube.

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