Иванов: это был самый сложный матч из четырёх. «Локомотив» больше хотел победить

Нападающий ярославского «Локомотива» Георгий Иванов поделился впечатлениями от выигранного матча со СКА (3:2) на Sochi Hockey Open.
«Это была самая сложная из четырёх игр, и мы и соперник поочерёдно владели инициативой, создавали моменты. Но мы хотели больше победить. Наш гол? Да, нечто подобное уже делали в прошлом сезоне, иногда пытаемся забивать так на тренировках. Сегодня Коля Коваленко крикнул, я отдал, на пятаке оказался Саша Дарьин», — цитирует форварда официальный сайт КХЛ.
Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 31-й минуте, гол забил нападающий «Локомотива» Александр Дарьин. Вскоре СКА восстановил равновесие на табло, точный бросок записал в свой актив форвард Линден Вей. В первой половине третьего периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Антон Бурдасов и Владимир Ткачёв. В концовке победный гол забил оформивший дубль Дарьин.
- 8 августа 2020
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