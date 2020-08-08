«Колорадо» — «Вегас»: Ленер сделал классный сейв ловушкой

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер сделал классный сейв в первом периоде встречи с «Колорадо Эвеланш». Вратарю удался отличный сейв ловушкой при броске в упор.

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.