Стали известны две пары первого раунда плей-офф НХЛ

В Эдмонтоне на арене «Роджер Плэйс» завершился матч кругового этапа Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали номинальные гости из Лас-Вегаса. Таким образом, «золотые рыцари» завоевали первый посев в преддверии старта плей-офф НХЛ, «лавины» стали вторыми.

Это распределение мест позволило составить первые пары плей-офф 1/8 финала Кубка Стэнли. «Вегас» в четвертьфинале Западной конференции сыграет с «Чикаго», а «Колорадо» — с «Аризоной».

Напомним, в раунде плей-ин «Блэкхоукс» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» и вышли в кубковую сетку с 12-м номером посева, определившимся по итогам регулярного чемпионата. «Аризона» на квалификационной стадии прошла «Нэшвилл Предаторз» и вышла в плей-офф с 11-м номером посева.