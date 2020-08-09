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Стали известны две пары первого раунда плей-офф НХЛ

Стали известны две пары первого раунда плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне на арене «Роджер Плэйс» завершился матч кругового этапа Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали номинальные гости из Лас-Вегаса. Таким образом, «золотые рыцари» завоевали первый посев в преддверии старта плей-офф НХЛ, «лавины» стали вторыми.

Это распределение мест позволило составить первые пары плей-офф 1/8 финала Кубка Стэнли. «Вегас» в четвертьфинале Западной конференции сыграет с «Чикаго», а «Колорадо» — с «Аризоной».

Напомним, в раунде плей-ин «Блэкхоукс» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» и вышли в кубковую сетку с 12-м номером посева, определившимся по итогам регулярного чемпионата. «Аризона» на квалификационной стадии прошла «Нэшвилл Предаторз» и вышла в плей-офф с 11-м номером посева.

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Запад. 3-й тур
08 августа 2020, суббота. 22:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Маршессо (Теодор, Карлссон) – 21:34' (5x4)   1:1 Маккиннон (Кадри, Рантанен) – 26:46' (5x4)   1:2 Руа (Ривз, Карлссон) – 32:55' (5x5)   2:2 Донской (Комфер) – 34:51' (5x5)   2:3 Маршессо – 43:02' (бул)   3:3 Комфер (Кадри, Рантанен) – 58:58' (6x5)   3:4 Так (Стоун) – 64:44' (3x3)
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