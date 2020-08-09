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«Филадельфия» разгромила «Тампу», у Кучерова и Сергачёва «-6» на двоих

«Филадельфия» разгромила «Тампу», у Кучерова и Сергачёва «-6» на двоих
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге состоялся матч посева плей-офф между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Филадельфией Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) и завершилась со счётом 4:1 в пользу «Филадельфии»

В составе победителей дублем отличился Николя Обе-Кюбель и ещё по шайбе забросили Джоэль Фараби и Тайлер Питлик. Единственный гол за «Тампу» забил Тайлер Джонсон. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на площадке 19 минут и 23 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-3». Российский защитник Михаил Сергачёв получил 26 минут игрового времени и также завершил матч с коэффициентом полезности «-3». Голкипер Андрей Василевский совершил 26 сейвов.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграл 23 минуты и 10 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

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НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Восток. 3-й тур
09 августа 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Обе-Кюбель (Гостисбер, Грант) – 07:40' (5x5)   0:2 Обе-Кюбель (Кутюрье, Фараби) – 14:00' (5x5)   1:2 Джонсон (Киллорн, Пойнт) – 25:21' (5x4)   1:3 Фараби (Гостисбер, Кутюрье) – 34:22' (5x5)   1:4 Питлик (Лотон) – 58:40' (en)
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