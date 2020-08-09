«Филадельфия» разгромила «Тампу», у Кучерова и Сергачёва «-6» на двоих

В Национальной хоккейной лиге состоялся матч посева плей-офф между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Филадельфией Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) и завершилась со счётом 4:1 в пользу «Филадельфии»
В составе победителей дублем отличился Николя Обе-Кюбель и ещё по шайбе забросили Джоэль Фараби и Тайлер Питлик. Единственный гол за «Тампу» забил Тайлер Джонсон. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на площадке 19 минут и 23 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-3». Российский защитник Михаил Сергачёв получил 26 минут игрового времени и также завершил матч с коэффициентом полезности «-3». Голкипер Андрей Василевский совершил 26 сейвов.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграл 23 минуты и 10 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
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