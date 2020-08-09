«Тампа» сыграет в первом раунде плей-офф НХЛ с победителем серии «Торонто» — «Коламбус»
В Национальной хоккейной лиге состоялся матч посева плей-офф между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Филадельфией Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) и завершилась со счётом 4:1 в пользу «Филадельфии».
Благодаря этой победе «Филадельфия» получила первый номер посева в Восточной конференции и в первом раунде Кубка Стэнли встретится с «Монреаль Канадиенс». «Тампа» в свою очередь получила второй номер посева и проведёт матч с победителем пары «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс».
Ранее стали известны первые пары 1/8 финала Кубка Стэнли. «Вегас Голден Найтс» в четвертьфинале Западной конференции сыграет с «Чикаго Блэкхоукс», а «Колорадо Эвеланш» проведёт серию с «Аризоной Койотс».
«Филадельфия» разгромила «Тампу», у Кучерова и Сергачёва «-6» на двоих
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