«Тампа» сыграет в первом раунде плей-офф НХЛ с победителем серии «Торонто» — «Коламбус»

В Национальной хоккейной лиге состоялся матч посева плей-офф между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Филадельфией Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) и завершилась со счётом 4:1 в пользу «Филадельфии».

Благодаря этой победе «Филадельфия» получила первый номер посева в Восточной конференции и в первом раунде Кубка Стэнли встретится с «Монреаль Канадиенс». «Тампа» в свою очередь получила второй номер посева и проведёт матч с победителем пары «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее стали известны первые пары 1/8 финала Кубка Стэнли. «Вегас Голден Найтс» в четвертьфинале Западной конференции сыграет с «Чикаго Блэкхоукс», а «Колорадо Эвеланш» проведёт серию с «Аризоной Койотс».