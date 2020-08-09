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Кравчук: в обмен Малкина не верю. Великая связка с Кросби пройдёт свой путь до конца

Кравчук: в обмен Малкина не верю. Великая связка с Кросби пройдёт свой путь до конца
Хоккей / НХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал проигрыш «Питтсбург Пингвинз» в серии плей-ин с «Монреаль Канадиенс» (1-3).

«Это большой праздник для города. Ещё перед стартом кубковых серий говорил, что нас ждёт абсолютно новый сезон и парад сюрпризов, поэтому не удивился, когда клубы с «посевом» 22–24 выбили фаворитов. Но не могу согласиться с тем, что без особого труда. В той же серии «Монреаль» — «Питтсбург» всё прошло на тоненького, звёзды «Пингвинз» были супермотивированы, ведь в прошлом плей-офф клуб тоже быстро вылетел.

Решающий фактор — Кэри Прайс. Многие рассчитывали, что опытнейший вратарь за четыре месяца паузы залечит травмы и соберётся. Так и получилось. Звезды «пингвинов» играли без настроения? Это заблуждение. Нужно было видеть интервью Сидни Кросби и Евгения Малкина, их эмоции. Они явно не ожидали, что серия так развернётся. На льду у них не всё получилось, это факт.

В обмен Евгения не верю. Думаю, великая связка Кросби — Малкин пройдёт питтсбургский путь до конца. Да и обменять хоккеиста уровня Малкина крайне тяжело — нужна большая мотивация со стороны «Питтсбурга» плюс огромная компенсация со стороны клуба-претендента. И эти факторы должны совпасть, что происходит очень редко.

«Пингвинов» ещё рано списывать. Но клуб ждёт перестройка и обмены игроков среднего звена — прежде всего во вратарской линии, которая в плей-офф не убедила», ─ приводит слова Кравчука Russia-Hockey.ru.

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