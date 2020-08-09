Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось две встречи в групповых раундах конференций.

Таблица и календарь матчей Кубка Стэнли-2020

«Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс» — 3:4 ОТ. Благодаря победе «золотые рыцари» завоевали первый посев в Кубке Стэнли, а «лавины» стали вторыми. Таким образом, «Вегас» в четвертьфинале Западной конференции сыграет с «Чикаго», а «Колорадо» — с «Аризоной».

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Запад. 3-й тур
08 августа 2020, суббота. 22:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Маршессо (Теодор, Карлссон) – 21:34' (5x4)   1:1 Маккиннон (Кадри, Рантанен) – 26:46' (5x4)   1:2 Руа (Ривз, Карлссон) – 32:55' (5x5)   2:2 Донской (Комфер) – 34:51' (5x5)   2:3 Маршессо – 43:02' (бул)   3:3 Комфер (Кадри, Рантанен) – 58:58' (6x5)   3:4 Так (Стоун) – 64:44' (3x3)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз» — 1:4. В составе победителей дубль на счету Николя Обе-Кюбеля и по шайбе забросили Джоэль Фараби и Тайлер Питлик. Единственный гол за «Тампу» забил Тайлер Джонсон. Форвард «молний» Никита Кучеров провёл на площадке 19 минут 23 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-3».

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Восток. 3-й тур
09 августа 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Обе-Кюбель (Гостисбер, Грант) – 07:40' (5x5)   0:2 Обе-Кюбель (Кутюрье, Фараби) – 14:00' (5x5)   1:2 Джонсон (Киллорн, Пойнт) – 25:21' (5x4)   1:3 Фараби (Гостисбер, Кутюрье) – 34:22' (5x5)   1:4 Питлик (Лотон) – 58:40' (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020