Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось две встречи в групповых раундах конференций.

«Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс» — 3:4 ОТ. Благодаря победе «золотые рыцари» завоевали первый посев в Кубке Стэнли, а «лавины» стали вторыми. Таким образом, «Вегас» в четвертьфинале Западной конференции сыграет с «Чикаго», а «Колорадо» — с «Аризоной».

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз» — 1:4. В составе победителей дубль на счету Николя Обе-Кюбеля и по шайбе забросили Джоэль Фараби и Тайлер Питлик. Единственный гол за «Тампу» забил Тайлер Джонсон. Форвард «молний» Никита Кучеров провёл на площадке 19 минут 23 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-3».