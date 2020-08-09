Маккиннон: серия с «Аризоной» — это серьёзное испытание для «Колорадо»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился мнением о предстоящей серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Аризоной Койотс».
«Это серьёзное испытание. У них хорошая, структурированная команда. У них хорошее нападение. Будет тяжёлая серия, но мы проведём домашнюю работу и хорошо подготовимся к первому матчу серии», ─ приводит слова Маккиннона пресс-служба лиги.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи проходят в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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