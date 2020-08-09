Картер: Стэмкос — игрок, без которого можно обойтись. А без Хедмана обойтись нельзя

Известный в прошлом нападающий, а ныне телевизионный эксперт американского телеканала NBC Энсон Картер прокомментировал травму ведущего защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктора Хедмана, полученную в матче группового этапа с «Филадельфией Флайерз» (1:4).
«Если бы мне пришлось выбирать, то бы пожерствовал Стивеном Стэмкосом. Это игрок, без которого можно обойтись. А вот без Виктора Хедмана определённо обойтись нельзя», — сказал Картер.
Напомним, что в прошлом сезоне Хедман пропустил большую часть серии первого раунда против «Коламбус Блю Джекетс», а «Тампа» сенсационно проиграла, считаясь одним из претендентов на Кубок Стэнли.
После этого поражения «Тампа» получила второй номер посева и проведёт серию в первом раунде плей-офф с победителем пары «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс».
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