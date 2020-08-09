Ведущий защитник «Коламбуса» Веренски может пропустить решающий матч плей-ин

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски может не сыграть в решающем матче серии плей-ин с «Торонто Мэйпл Лифс» (2-2). 23-летний американский хоккеист получил повреждение верхней части тела в третьем периоде четвёртой игры.

По информации известного обозревателя телекомпании TSN Даррена Дрегера, защитнику «Блю Джекетс» назначили МРТ.

Веренски был задрафтован «Блю Джекетс» в 2015 году под восьмым номером. В 63 матчах минувшего регулярного чемпионата Веренски набрал 41 (20+21) очко при показателе полезности «+9» и 10 минутах штрафного времени. В нынешнем плей-офф защитник провёл 4 матча и отметился результативной передачей.

Победителем пары «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс» в первом раунде Кубка Стэнли встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».