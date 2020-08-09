Куинн Хьюз: Танев в своей зоне делает много хороших вещей, на которые я не способен

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз прокомментировал победу над «Миннесотой Уайлд» (3-1) в серии квалификационного раунда Кубка Стэнли.
«Понравилась моя игра во всех матчах. Иногда бывало тяжело после простоя в четыре-пять месяцев, особенно в плей-офф. Чем дальше будем играть, тем лучше будем становиться. Мы одержали важную для команды и организации победу. Мы этого ожидали и, надеюсь, на этом не остановимся.
Танев? Не думаю, что его вклад можно оценить. Танев в своей зоне делает много хороших вещей, на которые я не способен. Чем дольше мы играли вместе, тем лучше становилась моя игра в атаке. Крис — это сердце и душа команды. Было здорово увидеть, как он забил. Он мне много помогал не только на льду, но и вне его», – приводит слова Хьюза пресс-служба лиги.
- 9 августа 2020
-
12:50
-
12:36
-
11:54
-
11:49
-
11:30
-
10:54
-
10:40
-
10:32
-
10:17
-
09:52
-
09:30
-
09:05
-
08:58
-
08:46
-
08:25
-
07:53
-
05:51
-
01:18
- 8 августа 2020
-
23:48
-
23:10
-
22:35
-
22:04
-
21:33
-
21:01
-
20:35
-
20:27
-
20:22
-
19:38
-
19:00
-
18:42
-
18:24
-
17:46
-
17:05
-
17:00
-
16:22