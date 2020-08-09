Куинн Хьюз: Танев в своей зоне делает много хороших вещей, на которые я не способен

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз прокомментировал победу над «Миннесотой Уайлд» (3-1) в серии квалификационного раунда Кубка Стэнли.

«Понравилась моя игра во всех матчах. Иногда бывало тяжело после простоя в четыре-пять месяцев, особенно в плей-офф. Чем дальше будем играть, тем лучше будем становиться. Мы одержали важную для команды и организации победу. Мы этого ожидали и, надеюсь, на этом не остановимся.

Танев? Не думаю, что его вклад можно оценить. Танев в своей зоне делает много хороших вещей, на которые я не способен. Чем дольше мы играли вместе, тем лучше становилась моя игра в атаке. Крис — это сердце и душа команды. Было здорово увидеть, как он забил. Он мне много помогал не только на льду, но и вне его», – приводит слова Хьюза пресс-служба лиги.