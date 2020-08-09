Дебур: чем выше номер посева, тем легче сетка плей-офф, такова реальность

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур поделился мнением о предстоящей серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Чикаго Блэкхоукс».

«Чем выше номер посева, тем легче сетка плей-офф, такова реальность. Конечно, в плей-офф любой путь сложный, но есть сетка, которая немного легче, чем другие. Когда ты первый, всегда достается оппонент с самым низким посевом, ты чаще получаешь возможностью вторым выпускать на лёд игроков при сменах, тебе достается домашняя раздевалка. Во всем этом есть небольшие преимущества.

Кто из вратарей будет первым номером в серии с «Чикаго»? Пока не думали о первом матче следующей серии, просто наслаждаемся сегодняшним днём. В круговом турнире мы дали сыграть обоим ребятам — они оба нам нужны, и оба будут играть. Посмотрим, во что это выльется», – приводит слова Дебура пресс-служба лиги.