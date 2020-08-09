Тренер «Филадельфии»: НХЛ проделала отличную работу, подарив всем нам хоккей в августе

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо подвёл итоги матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1).

«Харт? Если вспомните весь матч, то согласитесь, что Картер уже в начале сделал два важнейших сейва, когда хоккеисты «Лайтнинг» вылетали на него «один в ноль». Однажды мы играли в большинстве и допустили обрез. И сейвы в первом периоде было сделать труднее, чем в третьем. Спасибо Харту, выручал. Но понятно, что такие моменты могли случиться. Мы выступали против элитной команды и смогли хорошо выполнить задание на игру.

НХЛ проделала отличную работу, подарив большой хоккей в августе всем игрокам, тренерам, болельщикам. Формат такой, какой есть. Совсем не простой, и вы видите, какие хорошие команды уже завершили сезон. Но мы просто стараемся играть в хоккей. Очень здорово, что у нас есть возможность заниматься любимым делом», – приводит слова Виньо пресс-служба лиги.