Тренер «Филадельфии»: НХЛ проделала отличную работу, подарив всем нам хоккей в августе

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо подвёл итоги матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1).
«Харт? Если вспомните весь матч, то согласитесь, что Картер уже в начале сделал два важнейших сейва, когда хоккеисты «Лайтнинг» вылетали на него «один в ноль». Однажды мы играли в большинстве и допустили обрез. И сейвы в первом периоде было сделать труднее, чем в третьем. Спасибо Харту, выручал. Но понятно, что такие моменты могли случиться. Мы выступали против элитной команды и смогли хорошо выполнить задание на игру.
НХЛ проделала отличную работу, подарив большой хоккей в августе всем игрокам, тренерам, болельщикам. Формат такой, какой есть. Совсем не простой, и вы видите, какие хорошие команды уже завершили сезон. Но мы просто стараемся играть в хоккей. Очень здорово, что у нас есть возможность заниматься любимым делом», – приводит слова Виньо пресс-служба лиги.
- 9 августа 2020
-
12:50
-
12:36
-
11:54
-
11:49
-
11:30
-
10:54
-
10:40
-
10:32
-
10:17
-
09:52
-
09:30
-
09:05
-
08:58
-
08:46
-
08:25
-
07:53
-
05:51
-
01:18
- 8 августа 2020
-
23:48
-
23:10
-
22:35
-
22:04
-
21:33
-
21:01
-
20:35
-
20:27
-
20:22
-
19:38
-
19:00
-
18:42
-
18:24
-
17:46
-
17:05
-
17:00
-
16:22