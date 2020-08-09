Аналитик NBC: в «пузырях» всё настолько безопасно, что почти чувствуешь себя виноватым
Хоккейный аналитик телеканала NBC Брайан Баучер рассказал о жизни в «пузыре» в Торонто.
«Честно говоря, из-за количества проведённых нами тестов и имеющихся протоколов, думаю, каждый чувствует себя в безопасности. Здесь действительно уникальная ситуация. Всё настолько безопасно, что почти чувствуешь себя виноватым.
В «пузыре» все соблюдают действующие протоколы и правила. Это даёт нам чувство безопасности, поэтому клубы могут играть в хоккей в привычных условиях. Задавался также вопросом, будут ли игроки с такой же интенсивностью играть без болельщиков. Был приятно удивлен тем, что мы увидели. Снимаю шляпу перед хоккеистами за их профессионализм», – приводит слова Брайана Баучера Los Angeles Times.
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