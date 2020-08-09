Aftonbladet: финны могут выиграть золото ОИ-2022, у них выросло прекрасное поколение

Журналист издания Aftonbladet Матс Веннерхольм выразил мнение, что сборная Финляндии может выиграть хоккейный турнир ОИ-2022.



«Швеция обрадовалась, что на ОИ-2022 могут появиться хоккеисты из НХЛ. Но ещё больше должны радоваться финны. Посмотрел первые матчи Кубка Стэнли и вижу, что Финляндия приближается к историческому первому золоту ОИ. Конечно, фаворитом будет считаться Канада. Но с финнами нужно быть очень осторожными. У них выросло прекрасное поколение. Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен, Каапо Какко — вот готовое первое звено для сборной. Финляндия — второй по шансам фаворит Олимпийских игр. Со времён Теэму Селянне и Саку Койву и финнов не было такого сильного поколения», — написал журналист.

Панарин: для любого игрока важно играть на Олимпиаде. Я там ещё ни разу не был