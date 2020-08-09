Гостисбер: «Монреаль» одержал большую победу, серия обещает быть весёлой
Защитник «Филадельфии Флаейрз» Шейн Гостисбер прокомментировал итоги квалификационного раунда. «Лётчики» выиграли все три матча и в следующем раунде встретятся с «Монреаль Канадиенс».
«Очень здорово восстановиться после травмы, набрать форму и сейчас играть с ребятами. Рад, что мы стали первыми на Востоке. Важно, что мы одержали три победы подряд. Это придаст всем ещё больше уверенности. Теперь встретимся с „Монреалем“, который одержал большую победу в квалификационной серии. Это очень хорошая команда. Мы должны быть готовы к борьбе и не собираемся в ней уступать. Серия обещает быть весёлой», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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