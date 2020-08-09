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Беднар: «Колорадо» не играл как единая команда, как мы можем это делать

Беднар: «Колорадо» не играл как единая команда, как мы можем это делать
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился впечатлениями от проигранного матча с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ).

«Не думаю, что сегодня мы показали свою лучшую игру. В целом всё было в порядке, но бывали матчи и получше. Понравилось наше стремление к победе, которое помогло сравнять счёт в концовке. Но сегодня мы не играли опасно как единая команда, как можем это делать», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи проходят в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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