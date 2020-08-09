Овечкин «украл» у Враны шайбу на раскатке перед матчем с «Бостоном»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин «украл» у своего партнёра Якуба Враны шайбу на раскатке перед матчем с «Бостон Брюинз». Чешский форвард отрабатывал работу клюшкой при помощи трёх шайб, но внезапно подьехавший Овечкин забрал одну из них.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию матча «Вашингтон» — «Бостон».
Посмотреть видео можно в официальном аккаунте «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере».
Напомним, в первых двух матчах квалификационного раунда «Вашингтон» потерпел поражения от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 Б) и «Филадельфии Флайерз» (1:3). Из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
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