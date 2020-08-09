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«Коламбус» — «Торонто»: Корписало — основной вратарь, Веренски примет участие в матче

«Коламбус» — «Торонто»: Корписало — основной вратарь, Веренски примет участие в матче
Хоккей / НХЛ 0

Йоонас Корписало будет основным вратарём «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс», информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Крис Джонстон. Защитник «мундиров» Зак Веренски, чьё участие в матче было под вопросом, сумеет выйти на лёд.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи проходят в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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