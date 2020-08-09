Главный скаут НХЛ: предстоящий драфт — уникальный. Шансы восьми неудачников равны

Директор Центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги Дэн Марр поделился мнением о предстоящей церемонии драфта.



«Уникальность лотереи драфта 2020 года представляет огромный интерес для НХЛ и поклонников хоккея в том отношении, что она разбита на два этапа и право первого выбора ещё только предстоит разыграть. Уникально и то, что шансы всех восьми неудачников квалификации в лотерее равны. Болельщики этих команд знают, что их клубы имеют возможность стать первыми в очереди за лучшим молодым игроком в этом году», — приводит слова Марра официальный сайт НХЛ.



Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф отобрались 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи проходят в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.