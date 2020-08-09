Овечкин не набрал ни одного очка в трёх матчах Кубка Стэнли

Клубы Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» провели заключительный матч квалификационного этапа розыгрыша Кубка Стэнли. Победу со счётом 2:1 одержала команда Тодда Рирдена, для которой успех стал первым на квалификационном этапе.



Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин очками во встрече не отметился. Таким образом, российский хоккеист не набрал ни одного очка за три матча квалификационного этапа Кубка Стэнли.



Расписание плей-офф НХЛ сезона-2019/2020



Счёт в матче «Вашингтон» — «Бостон» был открыт в концовке первого периода, за 16 секунд до перерыва шайбу забросил нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши, реализовавший численное преимущество. Во втором периоде голов забито не было. На 43-й минуте «столичные» упрочили преимущество, точный бросок удался форварду Тому Уилсону. Ассистентом выступил россиянин Илья Ковальчук. В середине третьего периода нападающий Джейк Дебраск сократил отставание «Бостона», установив окончательный счёт.

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