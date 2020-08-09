Овечкин в матче с «Бостоном»: пять бросков, ноль очков и четыре минуты в большинстве

Клубы Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» провели заключительный матч квалификационного этапа розыгрыша Кубка Стэнли. Победу со счётом 2:1 одержала команда Тодда Рирдена, для которой успех стал первым на квалификационном этапе.
Российский нападающий Александр Овечкин провёл на льду 20 минут и 9 секунд, из которых почти четыре минуты — в большинстве. Форвард не набрал очков и нанёс пять бросков по воротам. Ни одного силового приёма Овечкин не сделал.
Расписание матчей НХЛ сезона-2019/2020
Счёт во встрече был открыт в концовке первого периода, за 16 секунд до перерыва шайбу забросил нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши, реализовавший численное преимущество. Во втором периоде голов забито не было. На 43-й минуте «столичные» упрочили преимущество, точный бросок удался форварду Тому Уилсону. Ассистентом выступил россиянин Илья Ковальчук. В середине третьего периода нападающий Джейк Дебраск сократил отставание «Бостона», установив окончательный счёт.
- 9 августа 2020
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