Тренер «Торонто»: Маззин наконец вкусил немного свободы. Он впервые покинул комнату

Главный тренер клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал процесс восстановления защитника Джейка Маззина, получившего травму во втором матче серии с «Коламбусом Блю Джекетс».



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«У Джейка всё хорошо с той точки зрения, что он наконец-то вкусил немного свободы. Сегодня утром он впервые покинул свою комнату и даже вышел на лёд и немного покатался. Учитывая то, через что он прошёл, это очень позитивный знак. Нам очень повезло, что он быстро восстанавливается. Особенно в сравнении с тем, что проносилось в наших головах, когда он был на носилках. Здорово, что он снова с нами», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.