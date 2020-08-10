Победный буллит Дениса Гурьянова принёс «Далласу» победу над «Сент-Луисом»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился заключительный матч квалификационного раунда кругового турнира НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» номинально принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой номинальных гостей в серии буллитов.
Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте 1-го периода усилиями канадского форварда «Сент-Луиса» Роберта Томаса. Сравняли счёт игроки «Далласа» лишь под занавес встречи при 6 полевых игроках на площадке, отличился Джо Павелски.
В серии штрафных бросков сильнее оказались игроки «Далласа», точный бросок 23-летнего российского нападающего Дениса Гурьянова принёс «Старз» победу в этой встрече.
Видео самых ярких моментов матча «Сент-Луис» — «Даллас» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Таким образом, уступив во всех трёх встречах кругового квалификационного турнира, «Сент-Луис Блюз» под 4-м номером посева встретится с «Ванкувер Кэнакс», имеющим 7-й номер посева, а «Даллас Старз» (3-й) сыграет с «Калгари Флэймз» (8-й). Противостояния пройдут в классическом формате – серии до 4 побед.
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