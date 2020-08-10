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Победный буллит Дениса Гурьянова принёс «Далласу» победу над «Сент-Луисом»

Победный буллит Дениса Гурьянова принёс «Далласу» победу над «Сент-Луисом»
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился заключительный матч квалификационного раунда кругового турнира НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» номинально принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой номинальных гостей в серии буллитов.

Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте 1-го периода усилиями канадского форварда «Сент-Луиса» Роберта Томаса. Сравняли счёт игроки «Далласа» лишь под занавес встречи при 6 полевых игроках на площадке, отличился Джо Павелски.

В серии штрафных бросков сильнее оказались игроки «Далласа», точный бросок 23-летнего российского нападающего Дениса Гурьянова принёс «Старз» победу в этой встрече.

Видео самых ярких моментов матча «Сент-Луис» — «Даллас» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Таким образом, уступив во всех трёх встречах кругового квалификационного турнира, «Сент-Луис Блюз» под 4-м номером посева встретится с «Ванкувер Кэнакс», имеющим 7-й номер посева, а «Даллас Старз» (3-й) сыграет с «Калгари Флэймз» (8-й). Противостояния пройдут в классическом формате – серии до 4 побед.

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Запад. 3-й тур
09 августа 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 2
Б
Даллас Старз
Даллас
1:0 Томас (Фолк, Тарасенко) – 03:43' (5x5)   1:1 Павелски (Хейсканен, Клингберг) – 59:29' (6x5)   1:2 Гурьянов – 65:00' (ПБ)
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