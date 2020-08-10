Александр Овечкин: матч с «Бостоном» приближен к тому, что можем показать в Кубке Стэнли

34-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подвёл итоги квалификационной серии кругового турнира НХЛ, а также поделился ожиданиями от предстоящего старта классического плей-офф Кубка Стэнли.
«Первые два матча стоят особняком. Нам нужно было поймать ритм, почувствовать лёд, скорость игры. Втянуться было непросто. Но мы привыкли, и этот матч с «Бостоном» оказался уже приближен к тому, что мы можем показать в первом раунде. Мы знаем, что можем играть успешно и хорошо. При этом многие матчи будут такими — в упорной борьбе, с разницей в одну шайбу. Лёгкой жизни мы не ждём.
Мы стараемся выбросить из головы любой матч — хороший или плохой. Мы должны смотреть вперёд, идти к цели. Очень важно, что мы смогли одержать победу перед началом плей-офф. Настроились на правильную волну. Нас в первом раунде ждёт хорошая команда, но мы идём к этой серии с позитивными эмоциями
Почему по ходу матча с «Бостоном» у нас менялись тройки? Просто тренеры решили посмотреть новые сочетания, как и что изменится. На что будут способны новые звенья. Потому что никогда не знаешь, что будет дальше в плей-офф. Этот опыт может пригодиться. Мы прекрасно понимаем, почему мы здесь. И даже без разницы, на кого мы попадаем в первом раунде. Мы просто должны делать свою работу», — цитирует Овечкина русскоязычная версия сайта НХЛ.
В прошедших 3 играх кругового раунда НХЛ с «Тампа-Бэй», «Филадельфией» и «Бостоном» Александр Овечкин не набрал ни одного очка за результативность, а показатель его полезности составил «0».
Напомним, что «Вашингтон», получив 3-й номер посева, встретится в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс», имеющим 7-й номер посева.
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