Стали известны все претенденты на первый драфт-пик НХЛ

Стали известны имена всех команд, которые смогут претендовать на первый драфт-пик Национальной хоккейной лиги.
Во втором этапе лотереи драфта примут участие восемь команд, потерпевших поражения в сериях квалификации Кубка Стэнли. Это «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
Первым номером драфта НХЛ — 2020 станет 18-летний канадский нападающий Алексис Лафренье, выступающий за «Римуски» в QMJHL. Форвард стал самым результативным игроком лиги Квебека, набрав 112 (35+77) очков в 52 матчах. Также он стал самым ценным игроком молодёжного чемпионата мира в Чехии, который выиграла сборная Канады.
Лотерея драфта НХЛ состоится 11 августа в час ночи мск.
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