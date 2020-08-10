«Торонто» в третий раз подряд проиграл в решающем матче раунда плей-офф

«Торонто Мэйпл Лифс», уступив в 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» (2-3), в третий раз подряд проиграли в решающем матче серии.

В сезоне-2017/2018 «кленовые листья» уступили в седьмом матче первого раунда плей-офф «Бостону» 3-4, в сезоне-2018/2019 «Торонто» также дошёл в серии с «Брюинз» до седьмого матча и уступил в нём. В текущем сезоне серия проводилась до пяти побед, и «Торонто» уступил «Коламбусу» в пятой игре.

Кроме того, с 2013 года «Мэйпл Лифс» ни разу не проходили дальше первого раунда плей-офф, а с 2004 — дальше четвертьфинала конференции. Всего «Торонто» 68 раз играл в плей-офф НХЛ и 13 раз выигрывал Кубок Стэнли — в последний раз это произошло в 1967 году.