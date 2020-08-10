Кто главный фаворит розыгрыша Кубка Стэнли?

В розыгрыше Кубка Стэнли определились все пары участников первого раунда. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто главный фаворит розыгрыша Кубка Стэнли?».



Расписание плей-офф НХЛ сезона-2019/2020

Пройти опрос можно на Quiz.