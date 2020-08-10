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Худобин: когда Павелски забил, я чуть не выпрыгнул через борт. Это хорошее чувство

Худобин: когда Павелски забил, я чуть не выпрыгнул через борт. Это хорошее чувство
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал гол своего партнёра Джо Павелски в концовке основного времени встречи с «Сент-Луис Блюз» (2:1 Б).

«Я был так эмоционален, когда забил Павелски, что чуть не перепрыгнул через борт. Это очень хорошее чувство. Нам нужно было оно», — приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.

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Таким образом, уступив во всех трёх встречах кругового квалификационного турнира, «Сент-Луис Блюз» под 4-м номером посева встретится с «Ванкувер Кэнакс», имеющим 7-й номер посева, а «Даллас Старз» (3-й) сыграет с «Калгари Флэймз» (8-й). Противостояния пройдут в классическом формате – серии до 4 побед.

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