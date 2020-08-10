Голубев: «Амур» провёл мощную селекцию, конкуренция в атаке — два человека на место

Нападающий хабаровского «Амура» Денис Голубев прокомментировал тренировочный процесс и оценил селекционную работу клуба.



«Думаю, затяжной перерыв всей команде пошёл на пользу — все работают с желанием и максимальной отдачей. Прошли хабаровский этап лагеря, где особое внимание уделили физподготовке, теперь в Москве основной акцент — на игровые моменты, лёд. Наверное, этим летом „земли“ у нас даже больше, чем год назад. Может, после карантина все соскучились по тренировкам — и работа воспринимается легче?



Год назад у нас была высокая конкуренция прежде всего в линии обороны. Но летом „Амур“ мощно провёл селекцию — и теперь и в нападении по два человека на место. Здоровая конкуренция — это самое лучшее, что есть в спорте, поэтому команде она только в плюс», — цитирует Голубева Russia-Hockey.