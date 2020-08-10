Марнер: когда «Коламбус» выходит вперёд, то просто блокирует среднюю зону

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митч Марнер прокомментировал поражение своей команды в пятом матче серии квалификационного раунда плей-ин против «Коламбус Блю Джекетс» (2-3).
«Мы говорили об этом с первого дня. У «Коламбуса» очень хорошо получалось удерживать за собой середину площадки. Мы знали, что если соперник выходит вперёд, то они просто блокируют среднюю зону. Мне казалось, что у нас есть шансы, но они просто не сработали», — приводит слова Марнера АР.
Напомним, «Торонто» в третий раз подряд проиграл решающий матч серии плей-офф. В сезоне-2017/2018 «кленовые листья» уступили в седьмом матче первого раунда плей-офф «Бостону» 3-4, в сезоне-2018/2019 «Торонто» также дошёл в серии с «Брюинз» до седьмого матча и уступил в нём. В текущем сезоне серия проводилась до пяти побед, и «Торонто» уступил «Коламбусу» в пятой игре.
- 10 августа 2020
-
09:41
-
09:15
-
09:03
-
08:54
-
08:40
-
08:33
-
08:23
-
08:05
-
07:41
-
06:35
-
05:42
-
05:29
-
04:44
-
02:15
-
01:20
- 9 августа 2020
-
23:52
-
23:15
-
22:47
-
22:07
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:01
-
20:40
-
20:02
-
19:36
-
19:25
-
19:14
-
18:48
-
18:24
-
18:01
-
17:26
-
17:00
-
17:00
-
16:45