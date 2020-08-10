The Hockey News: этот «Торонто» слишком мил и красив, чтобы побеждать

Обозреватель заокеанского издания The Hockey News Райан Кеннеди поделился мыслями о вылете «Торонто Мэйпл Лифс» из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения в раунде плей-ин от «Коламбус Блю Джекетс» (2-3).



«Вы не найдёте ни одной большой причины, по которой «Коламбус» обыграл «Торонто». Таких причин было несколько. Вся суть серии сводилась к тому, в каком стиле играют команды — защитная дисциплина «Коламбуса» против мощной атаки «кленовых листьев». Трудно не указывать пальцем на стремление «Торонто» быть слишком красивыми и милыми. На самом деле «кленовые листья» непонятно чем занимались всю серию. В пятом матче «Коламбус» показал своё обычное оборонительное упорство, а также получил первоклассную игру от Корписало. Пытаясь бороться с этим, наставник «Мэйпл Лифс» Шедон Киф объединил Тавареса, Марнера и Мэттьюса в одну тройку, но и они не смогли пробить вратаря. Возможно, этот «Торонто» слишком мил, чтобы побеждать. Если «Торонто» хочет стать настоящим соперником, которого трудно пройти, им придётся стать более прямолинейными», — отметил Кеннеди.