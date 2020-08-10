Брайан Бурк: настало время обменять Нюландера на хорошего защитника

Бывший генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Брайан Бурк поделился впечатлениями от игры «кленовых листьев» в серии плей-ин против «Коламбус Блю Джекетс», которую «Торонто» проиграл в пяти матчах (2-3).
«Вопрос в игровой системе. Хорошая атака, красивые комбинации и прочее — всё это отлично работает в регулярном чемпионате, но не работает в плей-офф. Здесь нужно быть злее, жёстче, агрессивнее, в чём-то грубее. У «Торонто» нет места под потолком зарплат, а Мэттьюс, Таварес, Марнер и Нюландер суммарно зарабатывают почти $ 40 млн в год — это всего лишь четыре хоккеиста! Думаю, что настало время обменять Нюландера на хорошего защитника», — сказал Бурк в эфире Sportsnet.
Контракт Вильяма Нюландера ($ 6,9 млн в год) будет действовать ещё четыре сезона. В плей-офф-2020 он набрал 4 (2+2) очка в 5 матчах.
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