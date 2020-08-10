Торторелла: в «Коламбусе» нервничали после ухода Бобровского и других ребят
Главный тренер клуба «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился впечатлениями от победы в серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (3-2).
«Это команда, которая не ищет легких путей. Очень горжусь своими парнями. Это достойная группа мужчин, которые пытаются сами проложить себе дорогу. Корпи снова был великолепен, сделав несколько ключевых сэйвов в ключевые моменты.
Все очень просто: если бы не двое наших голкиперов, нас в этом пузыре не было бы изначально. Перед началом сезона мы все нервничали после сложного лета, когда из нашего клуба ушёл Боб и другие ребята. Мы переживали за вратарскую позицию. Но, повторю ещё раз: у нас не было бы ни малейших шансов находиться здесь, если бы не Корписало и Мерзликин», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
- 10 августа 2020
-
10:08
-
09:55
-
09:41
-
09:15
-
09:03
-
08:54
-
08:40
-
08:33
-
08:23
-
08:05
-
07:41
-
06:35
-
05:42
-
05:29
-
04:44
-
02:15
-
01:20
- 9 августа 2020
-
23:52
-
23:15
-
22:47
-
22:07
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:01
-
20:40
-
20:02
-
19:36
-
19:25
-
19:14
-
18:48
-
18:24
-
18:01
-
17:26
-
17:00
Партнерский контент