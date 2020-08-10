Торторелла: в «Коламбусе» нервничали после ухода Бобровского и других ребят

Главный тренер клуба «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился впечатлениями от победы в серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (3-2).



«Это команда, которая не ищет легких путей. Очень горжусь своими парнями. Это достойная группа мужчин, которые пытаются сами проложить себе дорогу. Корпи снова был великолепен, сделав несколько ключевых сэйвов в ключевые моменты.



Все очень просто: если бы не двое наших голкиперов, нас в этом пузыре не было бы изначально. Перед началом сезона мы все нервничали после сложного лета, когда из нашего клуба ушёл Боб и другие ребята. Мы переживали за вратарскую позицию. Но, повторю ещё раз: у нас не было бы ни малейших шансов находиться здесь, если бы не Корписало и Мерзликин», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.