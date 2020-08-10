Мэттьюс: поражение от «Коламбуса» — горькая пилюля. Я очень разочарован

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал поражение своей команды в пятом матче серии квалификационного раунда плей-ин против «Коламбус Блю Джекетс» (2-3).



«Победу от поражения в этой игре разделяют дюймы. У нас были моменты, но шайба не шла в ворота. Это горькая пилюля. Я очень разочарован», – приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.



Напомним, «Торонто» в третий раз подряд проиграл решающий матч серии плей-офф. В сезоне-2017/2018 «кленовые листья» уступили в седьмом матче первого раунда плей-офф «Бостону» 3-4, в сезоне-2018/2019 «Торонто» также дошёл в серии с «Брюинз» до седьмого матча и уступил в нём. В текущем сезоне серия проводилась до пяти побед, и «Торонто» уступил «Коламбусу» в пятой игре.