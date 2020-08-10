Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Было сыграно три матча.
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 2:1. «Столичные» одержали первую победу на квалификационном этапе и в следующем раунде сыграют с «Нью-Йорк Айлендерс».
НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Восток. 3-й тур
09 августа 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Оши – 19:44' (5x5) 2:0 Уилсон (Ковальчук, Кемпны) – 42:49' (5x5) 2:1 Дебраск (Каше, Крейчи) – 50:30' (5x5)
«Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Даллас Старз» со счётом 1:2 Б. «Звёзды» отыгрались за 30 секунд до окончания основного времени и победили по буллитам.
НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Запад. 3-й тур
09 августа 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 2
Б
Даллас Старз
Даллас
1:0 Томас (Бле, Данн) – 03:43' (5x5) 1:1 Павелски (Хейсканен, Клингберг) – 59:29' (6x5) 1:2 Гурьянов – 65:00' (ПБ)
«Коламбус Блю Джекетс» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в решающем матче серии плей-ин со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Джона Тортореллы в первом раунде плей-офф встретятся с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Торонто» в третий раз подряд проиграл решающий матч в серии плей-офф.
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