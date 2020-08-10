Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Было сыграно три матча.

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 2:1. «Столичные» одержали первую победу на квалификационном этапе и в следующем раунде сыграют с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Даллас Старз» со счётом 1:2 Б. «Звёзды» отыгрались за 30 секунд до окончания основного времени и победили по буллитам.

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в решающем матче серии плей-ин со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Джона Тортореллы в первом раунде плей-офф встретятся с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Торонто» в третий раз подряд проиграл решающий матч в серии плей-офф.