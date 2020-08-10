Рирден: никогда не забудем успеха, которого «Вашингтон» добился вместе с Тротцем

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился ожиданиями от встречи с «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде плей-офф.
«Конечно, в прошлом нам вместе удалось добиться потрясающего успеха, и это мы никогда не забудем. Память о том событии навсегда останется с нами. Теперь мы находимся на разных скамейках. Прошло уже пару лет, эмоции немного улеглись. Но мы знаем некоторые стороны друг друга, и это очень важно.
В течение нескольких лет я внимательно наблюдал, как играют команды Тротца, изучал его тренерский стиль. Прежде всего нас ждёт интереснейшее противостояние „Вашингтон Кэпиталз“ и „Нью-Йорк Айлендерс“. Не стоит сводить его к борьбе Барри Тротца с Тоддом Рирденом или к чему-то подобному. Играют команды. У нас есть яркие лидеры. Я знаю, они очень рады, что у них есть возможность играть, они готовятся к серии, у которой будет свой подтекст. Мы понимаем, что должны вывести наш хоккей на новый уровень», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.
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