Холтби: серия с «Айлендерс» будет сложной и интересной. Нужно подготовиться к сражению

Голкипер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби поделился ожиданиями от встречи с «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде Кубка Стэнли.



«Серия будет сложной и интересной. Будет хороший хоккей, и сейчас нам нужно психологически подготовиться к сражению. Уверен, что все в команде будут готовы к этому. И будет весело», — приводит слова Холтби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф квалифицировались 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи плей-офф проходят в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.