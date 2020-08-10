«Коламбус» опубликовал мем с танцующими гробовщиками после победы над «Торонто»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» креативно отметил победу в серии плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс» (3-2). После выигранного пятого матча (3:0) «мундиры» опубликовали известный мем с танцующими гробовщиками.
Посмотреть видео можно в аккаунте «Коламбуса» в «Инстаграме».
Счёт уже на седьмой минуте открыл Зак Веренски. За девять минут до финальной сирены Лиам Фуди с передач Густава Нюквиста и Сета Джонса удвоил преимущество «Блю Джекетс». Третья шайба — на счету Ника Фолиньо, поразившего пустые ворота в самом конце игры. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 20 минут 13 секунд и результативными действиями не отметился. Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отыграл 10 минут 28 секунд, также без результативных действий.
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