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«Коламбус» опубликовал мем с танцующими гробовщиками после победы над «Торонто»

«Коламбус» опубликовал мем с танцующими гробовщиками после победы над «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» креативно отметил победу в серии плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс» (3-2). После выигранного пятого матча (3:0) «мундиры» опубликовали известный мем с танцующими гробовщиками.

Посмотреть видео можно в аккаунте «Коламбуса» в «Инстаграме».

Счёт уже на седьмой минуте открыл Зак Веренски. За девять минут до финальной сирены Лиам Фуди с передач Густава Нюквиста и Сета Джонса удвоил преимущество «Блю Джекетс». Третья шайба — на счету Ника Фолиньо, поразившего пустые ворота в самом конце игры. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 20 минут 13 секунд и результативными действиями не отметился. Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отыграл 10 минут 28 секунд, также без результативных действий.

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