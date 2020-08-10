Гуськов: Даути спрашивал, не обижают ли меня канадцы. Это была очень крутая встреча

Нападающий молодёжной сборной России Матвей Гуськов рассказал о встрече с защитником «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути.



«Я только-только приехал в «Лондон», и увидел в расписании тренинг-кэмпа «тренировка НХЛ». Я не понимал, что это. Спросил у ребят — мне тоже толком ничего не ответили. Пришёл посмотреть, а там катаются Кори Перри, Дрю Даути, Мэттью Ткачук, Логан Кутюр и другие звёзды НХЛ. Потом уже в раздевалке я познакомился с Даути. Он спросил, откуда я, не обижают ли меня канадцы. Это была очень крутая встреча.



Дэйл Хантер в Лондоне такая же легенда, как и в Вашингтоне. Он и его брат Марк 20 лет назад купили франшизу, стали владельцами и тренерами «Лондона», построили огромный по меркам CHL дворец. В итоге «Лондон» стал одной из самых успешных и знаменитых команд в юниорском хоккее. Особо не помню от него баек про Овечкина, но мы в «Лондоне» часто смотрели матчи «Вашингтона»: их закаты, вбрасывания, входы в зону. Дэйл всегда говорил об убойном броске Овечкина, отзывался о нем исключительно в положительном ключе. Хотя считается, что у них были непростые отношения», — цитирует Гуськова Sport24.